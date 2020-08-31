Чого чекати від US Open-2020

Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка поставила з ніг на голову життя по всій планеті, великий теніс потроху повертається! З чим я і вітаю шанувальників гри. Сезон, ясна річ, виявився зім’ятим та перетасованим, але US Open-2020 буде проведено у звичні для всіх терміни. Вже в понеділок у Нью-Йорку, на хардових кортах Флешинг Медоуз стартує тільки другий у році турнір Великого Шолому. Адже Вімблдон було взагалі скасовано, а Ролан Гаррос відбудеться цьогоріч через два тижні після завершення американського мейджору. Факт проведення ґрунтового Шолому так швидко після хардового, до того ж в іншій частині світу, став одним із найважливіших чинників неприїзду до Нью-Йорку багатьох провідних тенісистів. Другою такою причиною стали правила нарахування рейтингових очок у ковідному 2020-му. Гравці, які дійшли до високих стадій турніру минулого року, наприклад, Еліна Світоліна, можуть не хвилюватися за свої очкові здобутки.

Хоч US Open організаторам вдалося врятувати, та пандемія не могла не внести корективи в умови проведення турніру. Виділимо найважливіші з них:

турнір відбудеться без глядачів;

відмінено кваліфікацію, і 128 учасників одиночних сіток добираються за рейтингом;

відмінено усі менш популярні змагання: міксти, турніри юніорів, ветеранів та колясочників;

лінійні арбітри будуть повністю замінені системою «hawk-eye». Мабуть, єдина позитивна новина з цього списку. Людське око давно не встигає за тенісними швидкостями, тому питаннями влучань м’яча в корт повинна займатися автоматика;

тенісисти увесь час проведення турніру заради профілактики зараження житимуть у такому собі «міхурі», який не матимуть права покидати. Будуть проводитися регулярні тести на коронавірус спортсменів та їхніх команд. У випадку позитивного тесту тенісист автоматично знімається зі змагань. В неділю це правило вже було використане щодо француза Бенуа Пера. Зняття 17-го сіяного саме по собі не є великою проблемою. Куди гірше той факт, що «міхур» виявляється доволі дірявим.



Бенуа Пер

Підготовка до US Open у гравців теж вийшла змазаною. Ми звикли, що після Вімблдону тенісисти майже місяць грають підготовчі хардові турніри у Північній Америці, з яких виділяються два великі: у Монреалі/Торонто та Цинциннаті. Цього року Канада залишилася без великих змагань, а турнір у Цинциннаті переїхав до Нью-Йорку. Про нього і згадаємо.

Чоловіки

Цинциннаті. Фінал

Новак Джокович – Мілош Раоніч – 1:6, 6:3, 6:4

З представників топ-10 у чоловіків до Америки не приїхали лише троє гравців: Надаль, Федерер та Монфіс. Удвічі менше, ніж у жінок, якщо порівнювати. Але двоє з них представляють Велику Трійку світового тенісу. Швейцарський ветеран пропустить залишок сезону через операцію на коліні. Рафа ж наполегливо готується до вкрай урізаної версії ґрунтового сезону, сподіваючись захистити свій титул на улюбленому Ролан Гаррос.

У такій ситуації Новак Джокович, перша ракетка світу, вважався явним фаворитом. Але не без нюансу: серба турбувала травмована шия. І перша ж його гра показала, що проблеми в нього будуть великими. В обох важких сетах проти прохідного литовця Беранкіса Новак програвав з брейком, та все ж зумів перемогти. Сандгрена та Штруффа вдалося здолати без проблем, а далі було найцікавіше. Сумніваюся, що в півфіналі Джокович хотів би зіграти з Даніїлом Медведєвим, якому він програв у Цинциннаті рік тому саме на цій стадії. Але за крок до півфіналу того обіграв Роберто Баутиста-Агут. Іспанець став на турнірі спеціалістом по росіянах, пройшовши перед цим Карена Хачанова.

Півфінал Джокович – Баутиста-Агут став черговою ілюстрацією того, як, на перший погляд, невеликі деталі впливають на підсумковий результат. Серб явно не почував себе в своїй тарілці, іспанець грав добре, і догрався до рахунку 6:4, 4:5 на свою користь. Тут Баутиста-Агут мав подавати, але метеорологи видали інформацію про можливість дощу у найближчі півгодини, і супервайзер матчу прийняв рішення про термінове закриття даху арени. Після гри Роберто скаржився на те, що пауза збила його з ігрового ритму, тому він легко віддав свою подачу, а разом із нею – другий сет. Але ж була ще третя партія. Де Баутиста-Агут з 2:1 отримав 2:5, а потім вже сам взяв чотири гейми поспіль. І… не подав на матч, після чого на тайбрейку не виграв жодного розіграшу. Після тригодинного трилеру Джокович почував себе настільки погано, що навіть не мав сил взяти участь у прес-конференції.



Новак Джокович

Нижню частину сітки очолив Домінік Тім, але у першому ж матчі взяв усього три гейми у Філіпа Країновича. Треба відзначити дві перемоги, в тому числі, над Алєксандром Звєрєвим британця Енді Маррея. Енді після заміни тазостегнового суглобу продовжує намагатися повернутися до тенісної еліти. Мета продовжує залишатися далекою, що наочно продемонстрував Мілош Раоніч, розібравши славетного британця на запчастини. Добре, що лише у переносному сенсі.

Фаворитом на потрапляння до вирішального матчу проти Джоковича у букмекерів був Стефанос Циципас. Греку доля підкинула у суперників самих лише подаванів. Судіть самі: Андерсон, Ізнер, Опелка і, нарешті, у півфіналі Раоніч. Перших трьох Циципас обіграв, але канадець виявився для нього занадто стабільним. І знову з’явився привід порадіти у Джоковича. Адже Новак виграв у Мілоша усі 10 попередніх їхніх очних поєдинків.

Незважаючи на статистику, в першому сеті фіналу Раоніч без варіантів розгромив Джоковича, вигравши лише третій сет за одинадцять матчів проти серба. А четвертий взяти не вдалося. Не було схоже, що Новаку перестала дошкуляти шия, але йому вдалося опанувати себе, заграти у фірмовий цупкий теніс і здобути свою 35-ту перемогу на Мастерсах, наздогнавши за цим показником Надаля. Джокович зміцнив своє лідерство у рейтингу, і продовжує залишатися непереможеним у цьому божевільному ковідному сезоні – 23 перемоги поспіль.

US Open

З різних причин турнір не дорахується чималої кількості відомих гравців. Крім вищезгаданих Надаля, Федерера, Монфіса та Пера, ми не побачимо у Нью-Йорку Фабіо Фоньїні, Стена Ваврінку, Кеї Нісікорі, Ніка Кірьоса, Люку Пуя, Жо-Вілфреда Тсонга, Фернандо Вердаско. У цій ситуації важко не погодитися з букмекерами, які вважають шанси Джоковича виграти US Open приблизно 50/50. І вони були б ще вищими, якби не проблеми з шиєю.

А що ж там інші? Двоє з трьох Великих відсутні, а третій почуває себе не дуже добре. Коли, як не зараз? Справді, не до пенсії ж їхньої чекати! Відмінний шанс для молоді, особливо для Циципаса с Медведєвим. Росіянин рік тому ледь не оформив титул у фіналі з Надалем, і буде намагатися виправити свої помилки. Цікаво поспостерігати за Раонічем: канадець на Мастерсі виглядав упевненим у своїх силах, тому може зайти далеко. А ось Тім, другий сіяний, видається неготовим до рестарту сезону.

Поглянемо на сітку. Для Джоковича вона непогана. Джумхура, Едмунда, Штруффа, Ізнера він повинен проходити, якщо не станеться форс-мажора. У чвертьфіналі теж особливо нічого страшного. Шаповалов/Країнович/Гоффен – непогані варіанти для такої високої стадії турніру. І тільки у півфіналі вірогідна зустріч із Циципасом. Якщо грек по дорозі не програє Чорічу або Шварцману. У перспективи Звєрєва-молодшого я не вірю. Де Шоломи, а де Алєксандр. Не здивуюся, якщо він у першому ж колі програє Кевіну Андерсону, який, подібно Маррею, після травми намагається торувати собі шлях нагору.

У нижній половині сітки фаворитів у боротьбі за вихід до фіналу приблизно 4-5. Це Медведєв, Баутиста-Агут, Раоніч, Хачанов, і не будемо остаточно списувати з рахунків Тіма. Оскільки канадець ще не піднявся високо в рейтингу після свого видужання, то в третьому колі очікуємо його матчу з Баутистою-Агутом. Переможець пари у наступному раунді може зустрітися з Хачановим. У Медведєва все значно банальніше. Так, на шляху є Дімітров, є Рубльов, але ці суперники здаються куди простішими. На папері півфінал для Даніїла добре простежується.



Мілош Раоніч

Все ж, не будемо забувати, що рестарт сезону стався зовсім нещодавно, з готовністю у записних фаворитів, особливо молодих, можуть бути проблеми. А значить, несподіванок буде багато. Тому традиційні прогнози на чвертьфінал я давати не буду, загострю увагу на стартових протистояннях.

Найцікавіші матчі першого кола

Гоффен – Опелка

Шварцман – Норрі

Андерсон – Звєрєв

Хачанов - Сіннер

Жінки.

Цинциннаті. Фінал

Вікторія Азаренка – Наомі Осака – неявка Осаки

У жінок вирішили пропустити американські турніри відразу шість представниць топ-10 рейтингу. Серед них перший та другий номери Ешлі Барті та Симона Халеп. А ще Еліна Світоліна, Б’янка Андреєску, Кікі Бертенс та Белінда Бенчіч. Коли до цього приплюсувати відсутність яскраво виражених домінаторок у сучасному тенісі, то стає зрозумілим, що очікувати у підсумку можна взагалі чого завгодно.

На цинциннатсько-нью-йоркському Прем’єрі «що завгодно» виразилося у стартових поразках перших двох номерів посіву – Кароліни Плішкової та Софії Кенін - Кудерметовій та Корне відповідно. Зазнали невдач у першому раунді також Квітова і Кіз. Серена Вільямс лише дивом виграла свій перший матч у відомої чітерки – королеви 25-тисячників нідерландки Рус. Все для того, щоб наступну гру програти гречанці Саккарі. Тут же програла і Сабаленка. Тобто, всі прогнози пішли догори дригом. Все, як ми любимо у жінок.

Хто ж взагалі залишився? У верхній частині сітки, користуючись вильотами Плішкової та Сабаленки, впевнено виглядала Еліза Мертенс. Втім, так було лише до зустрічі з першою топовою суперницею. Нею стала Наомі Осака, шлях якої до півфіналу був куди більш важким. Нерви їй серйозно потріпали Марі Боузкова та Анетт Контавейт. На жаль, не змогла відзначитися цим Даяна Ястремська. Отримавши аж два пошкодження правої ноги в перших раундах, у третьому колі Даяна програла Осаці без шансів. Мертенс свої можливості проти японки у півфіналі мала лише в другому сеті, але поступилася в ньому на тайбрейку 5:7. Першу ж партію Осака легко взяла 6:2.

Внизу сітки блискуче користалася вильотами топових суперниць колишня перша ракетка світу Вікторія Азаренка. Розпочавши з перемоги над Донною Векіч, білоруска взяла гору над кривдницями Кенін та Кіз, тобто, над Корне та Жабер. У півфіналі Азаренці довелося поборотися із Йоханною Контою. Британка взяла перший сет, але потім шальки терезів поступово почали схилятися на бік її суперниці. У вирішальній партії боротьби майже не було – 6:1.

А закінчився турнір для білоруски взагалі широкою посмішкою фортуни, коли Наомі Осака відмовилася виходити на фінал через травму підколінного сухожилля. За словами японки, пошкодження турбувало її весь турнір, але біль посилився на тайбрейку другого сету проти Мертенс. Звичайно, мейджор важливіший навіть за фінал Прем’єру. Таким чином, Азаренка виграла лише свій перший турнір з 2016 року і після довгої відсутності знов піднялася у першу тридцятку рейтингу. Осака у ньому займає дев’ятий рядок.

US Open

Як і у чоловіків, переможниця минулорічного турніру Б’янка Андреєску не буде захищати свій титул. Головною ж інтригою мейджору є те, чи зможе Серена Вільямс здобути свій 24-й одиночний Шолом, щоб наздогнати за цим показником легендарну Маргарет Корт. Відсутність багатьох топових тенісисток нібито дає їй шанс прямо у руки. Але за грою не схоже. У 39 років важко швидко виходити на пік форми після тривалого карантину. Заради цього Серена навіть зіграла на змаганні серії International у Лексинтоні, чого не робила дуже давно. Але виглядала дуже важкою, зіграла три матчі по три сети, і, нарешті, поступилася у чвертьфіналі Шелбі Роджерс. Нічим не вразила легенда і на Прем’єрі. Серена традиційно очолює список претендентів на титул за версією букмекерів. Все ж, ризикну спрогнозувати її невдачу.

Хто завоює титул у разі підтвердження мого прогнозу? Є Осака, Плішкова, Квітова, Кіз, Кенін. Та навряд чи стане великою сенсацією, якщо тріумфує хтось із другого ешелону жіночого тенісу. Можливо, навіть із третього. У всякому разі, несподіванок буде точно хоч греблю гати.

Що там із сіткою? Першою посіяна третя ракетка світу Кароліна Плішкова. З суперницями їй пощастило. У четвертому колі Кербер/Ріск, які зараз незрозуміло, в якій формі. Проблема в тому, що стан самої чешки невідомий. Чи не програє вона раніше якій-небудь Кікі Белліс, загадка.

На чолі нижньої частини сітки Софія Кенін. Все сказане щодо Плішкової, цілком стосується і американки. От тільки суперниці більш небезпечні. Жабер у третьому колі та Мертенс у четвертому.

Поглянемо на інших фавориток. Якщо негаразди зі здоров’ям не продовжаться, на Наомі Осаку чекає у третьому колі зустріч із Гауфф/Севастовою, а у четвертому – Анетт Контавейт. У цій же чверті розміщується Петра Квітова, яка у четвертому раунді може зустрітися з Даяною Ястремською. Якщо обидві туди доберуться, звісно.

У Серени є хороші шанси трохи набрати форму перед пізніми раундами. Навряд чи нинішній стан Слоан Стівенс повинен стати перешкодою для Вільямс-молодшої. У четвертому ж колі очікується її зустріч з Марією Саккарі, якій легенда програла минулого тижня. Далі, до Кіз, загадувати не будемо.

Тріумфаторка Цинциннаті Азаренка, незважаючи на підйом у топ-30, залишається несіяною, бо жеребкування US Open відбувалося посеред тижня. В результаті, дуже ймовірно, що ми побачимо відразу у другому колі зустріч майже минулого та майбутнього білоруського тенісу. Тобто, гру Азаренка – Сабаленка. Цікаво, що рік тому тенісистки зустрічалися у Нью-Йорку, причому вже в першому колі, і тоді Арина перемогла у трьох сетах.



Вікторія Азаренка

Найцікавіші матчі першого кола

Кербер – Томлянович

Гауфф – Севастова

Клійстерс - Алєксандрова

Наші

У змаганнях чоловіків наших нема з усім зрозумілих причин. А ось жіноче представництво України є найбільшим за всю історію US Open: 7 тенісисток. Цьому сприяла велика кількість відмов, бо троє наших спортсменок просто за рейтингом до основи б не потрапили. Авжеж, відзначаємо відсутність першої ракетки України Еліни Світоліної, яка посилено готується до ґрунтового сезону, який у минулому році їй абсолютно не вдався через травму.

Треба ж було такому статися, що усі семеро тенісисток потрапили до верхньої частини сітки! Їм доведеться стартувати в один день, у понеділок.

Найбільше не пощастило Ангеліні Калініній, якій випало грати проти першого номеру посіву. Боротися з нинішньою Плішковою можна, але явно не Ангеліні. Перша гра після рестарту, і відразу така! Добре, що хоч 61 000 доларів точно вдасться заробити за участь у першому колі.

Ще з однією сіяною, Єленою Рибакіною з Казахстану, яка отримала 11-й номер, доведеться зіграти Катаріні Завацькій. Колишня росіянка вдало провела старт сезону, але чи готова вона зараз підтверджувати високий рівень, сказати важко. Каті можна спробувати зачепитися, а там уже як вийде. Нервів точно буде багато, адже Завацька дебютує в основній сітці турнірів Великого Шолому.

Катерина Козлова, хоч і зіграє зі 143-м номером рейтингу Вітні Осігве, але шансів багато не матиме. Вдома 18-річна американка грати вміє, хоч поки і не виправдовує шалених авансів, розданих їй 2-3 роки тому.

Катерина Бондаренко зустрінеться з ще одною американкою Еллі Кіік. Ця господарка кортів, незважаючи на свої 25 років, ніколи і близько не доходила до топ-100, тому з нею потрібно справлятися. Далі, щоправда, очікується Петра Мартіч, і там буде по-справжньому важко.

Марта Костюк зустрінеться з Дар’єю Касаткіною, яка дуже невдало грає після рестарту сезону. Зі своїми негараздами хай вона розбирається сама, нас же повинно цікавити те, що грає Касаткіна в затяжний технічний теніс. Наскільки вистачить терпіння Марти, щоб не зірватися у спроби завершувати розіграші в один-два удари та купу помилок, можна тільки здогадуватися. Букмекери чомусь віддають перевагу саме Марті, мій же уроджений песимізм вимагає з ними не погоджуватися.

Леся Цуренко зіграє з Медісон Бренгл і спробує впоратися з нею за допомогою своєї техніки. Тут шанси приблизно рівні, однак особливо хотілося б Лесиної перемоги заради можливого дербі у другому колі.

Адже Даяна Ястремська у випадку перемоги над Астрою Шармою може стати суперницею Цуренко. Взагалі, сітка Даяни досить непогана. І до четвертого кола та Петри Квітової вони має пристойні шанси дістатися. Тільки б два пошкодження ноги не завадили. У третьому раунді, до речі, Ястремська може зіграти з Завацькою, але цей сценарій є малореальним зі зрозумілих причин.



Даяна Ястремська

Турнір стартує у понеділок о 18.00 за Києвом. Починаючи з 19.00, весь вечір можна буде вболівати за українок. Повний розклад матчів наших співвітчизниць тут.