ФОТО. Как украинки проводят вечера на US Open

В компании лучших подружек всегда веселее

  • 30.08.2020 13:14
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ФОТО. Как украинки проводят вечера на US Open
© Инстаграм Людмилы Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк, Леся Цуренко, а также сестры Людмила и Надежда Киченок готовятся к старту на Открытом чемпионате США по теннису.

«Уютные ночи в «пузыре» с лучшими подругами», – написала Людмила Киченок в инстаграме.

Напомним, все участники турнира живут в так называемом «пузыре безопасности», который защищает от распространения коронавируса. Главным минусом является то, что теннисисты не могут выехать за пределы этой защищенной зоны.

Отметим, что Костюк и Цуренко проведут стартовые матчи уже в понедельник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cozy nights in the ”bubble” with besties🇺🇦 @usopen

Публикация от Lyudmyla Kichenok (@lyuda_kichenok)

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Источник — Instagram

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