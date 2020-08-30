ФОТО. Как украинки проводят вечера на US Open

Украинские теннисистки Марта Костюк, Леся Цуренко, а также сестры Людмила и Надежда Киченок готовятся к старту на Открытом чемпионате США по теннису.

«Уютные ночи в «пузыре» с лучшими подругами», – написала Людмила Киченок в инстаграме.

Напомним, все участники турнира живут в так называемом «пузыре безопасности», который защищает от распространения коронавируса. Главным минусом является то, что теннисисты не могут выехать за пределы этой защищенной зоны.

Отметим, что Костюк и Цуренко проведут стартовые матчи уже в понедельник.