Снигур и Лопатецкая узнали соперниц на крупном турнире в Чехии

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая узнали своих первых соперниц в основной сетке турнира WTA 125k Series в Чехии (Прага).
Снигур в первом круге встретится с Анной Бондар (280 WTA) из Венгрии, а Лопатецкая сыграет с Инди де Вром (WTA 183) из Нидерландов.
Из-за отмены квалификации US Open призовой фонд турнира увеличен до более чем 1,5 миллионов долларов.
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Источник — Большой теннис Украины
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