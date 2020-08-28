Снигур и Лопатецкая узнали соперниц на крупном турнире в Чехии

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая узнали своих первых соперниц в основной сетке турнира WTA 125k Series в Чехии (Прага).

Снигур в первом круге встретится с Анной Бондар (280 WTA) из Венгрии, а Лопатецкая сыграет с Инди де Вром (WTA 183) из Нидерландов.

Из-за отмены квалификации US Open призовой фонд турнира увеличен до более чем 1,5 миллионов долларов.