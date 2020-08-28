Снигур и Лопатецкая узнали соперниц на крупном турнире в Чехии

Две украиннки стартуют в основной сетке

  • 28.08.2020 20:11
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Снигур и Лопатецкая узнали соперниц на крупном турнире в Чехии
© ФТУ. Дарья Снигур

Дарья Снигур и Дарья Лопатецкая узнали своих первых соперниц в основной сетке турнира WTA 125k Series в Чехии (Прага).

Снигур в первом круге встретится с Анной Бондар (280 WTA) из Венгрии, а Лопатецкая сыграет с Инди де Вром (WTA 183) из Нидерландов.

Из-за отмены квалификации US Open призовой фонд турнира увеличен до более чем 1,5 миллионов долларов.

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Источник — Большой теннис Украины

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