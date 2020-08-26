ФОТО. Завацкая провела тренировку с чемпионкой US Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая провела в Нью-Йорке тренировку с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс.
«Работа в процессе», – написала украинка в инстаграме.
Напомним, в этом году Завацкая дебютирует в основной сетке турнира Большого Шлема.
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Источник — Instagram
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