СТАХОВСКИЙ: «В 2010-2015 годах было катастрофически много договорняков»

Сергей Стаховский поделился своим мнением по поводу того, насколько распространены сейчас договорные матчи в теннисе:

«Думаю, если взять с 2010 по 2015 годы, то их было катастрофически много. Сейчас, мне кажется, их стало намного меньше, поскольку в теннисе стало намного больше денег.

Плюс все эти великие букмекерские конторы поумнели и начали занижать лимиты. И те деньги, которые предлагают игрокам, уже не настолько интересны».