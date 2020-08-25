СТАХОВСКИЙ: «В 2010-2015 годах было катастрофически много договорняков»

Сергей Стаховский поделился своим мнением по поводу того, насколько распространены сейчас договорные матчи в теннисе:
«Думаю, если взять с 2010 по 2015 годы, то их было катастрофически много. Сейчас, мне кажется, их стало намного меньше, поскольку в теннисе стало намного больше денег.
Плюс все эти великие букмекерские конторы поумнели и начали занижать лимиты. И те деньги, которые предлагают игрокам, уже не настолько интересны».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Отдушивдушу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.