ФОТО. Одесская харьковчанка. Свитолина стала почетным гражданином Харькова

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала почетным гражданином Харькова. Об этом сообщил многолетний спонсор теннисистки Юрий Сапронов.
Свидетельство о присвоении звания из рук городского главы Харькова Геннадия Кернеса получили родители теннисистки.
Напомним, Свитолина родилась в Одессе, но в подростковом возрасте переехала в Харьков и долгое время там занималась теннисом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- почетная гражданочка Харькова от Гепы...
- орден за заслуги 2 степени от Зе...
Браво!!!
Стоп...
А за что?
Итоговый турнир???
Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
Давайте их поддержим и начнем с них?
- почетная гражданочка Харькова от Гепы...
- орден за заслуги 2 степени от Зе...
Браво!!!
Стоп...
А за что?
Итоговый турнир???
Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
Давайте их поддержим и начнем с них?
- почетная гражданочка Харькова от Гепы...
- орден за заслуги 2 степени от Зе...
Браво!!!
Стоп...
А за что?
Итоговый турнир???
Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
Давайте их поддержим и начнем с них?
- почетная гражданочка Харькова от Гепы...
- орден за заслуги 2 степени от Зе...
Браво!!!
Стоп...
А за что?
Итоговый турнир???
Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
Давайте их поддержим и начнем с них?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.