ФОТО. Одесская харьковчанка. Свитолина стала почетным гражданином Харькова

Об этом сообщил многолетний спонсор теннисистки Юрий Сапронов

  • 24.08.2020 19:39
  • 994 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Одесская харьковчанка. Свитолина стала почетным гражданином Харькова
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала почетным гражданином Харькова. Об этом сообщил многолетний спонсор теннисистки Юрий Сапронов.

Свидетельство о присвоении звания из рук городского главы Харькова Геннадия Кернеса получили родители теннисистки.

Напомним, Свитолина родилась в Одессе, но в подростковом возрасте переехала в Харьков и долгое время там занималась теннисом.

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(5 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 24.08.2020 20:40
    0
    Почётный и орден извините за что вы там совсем одурели?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.08.2020 20:06
    0
    Доброгорский Юрий, 24.08.2020 19:52
    У Свитолиной сегодня праздник...
    - почетная гражданочка Харькова от Гепы...
    - орден за заслуги 2 степени от Зе...
    Браво!!!
    Стоп...
    А за что?
    Итоговый турнир???
    Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
    Давайте их поддержим и начнем с них?
    Ну , она же только по чётным ...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 24.08.2020 19:52
    +2
    У Свитолиной сегодня праздник...
    - почетная гражданочка Харькова от Гепы...
    - орден за заслуги 2 степени от Зе...
    Браво!!!
    Стоп...
    А за что?
    Итоговый турнир???
    Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
    Давайте их поддержим и начнем с них?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 24.08.2020 19:52
    +2
    У Свитолиной сегодня праздник...
    - почетная гражданочка Харькова от Гепы...
    - орден за заслуги 2 степени от Зе...
    Браво!!!
    Стоп...
    А за что?
    Итоговый турнир???
    Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
    Давайте их поддержим и начнем с них?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.08.2020 20:40
    0
    Почётный и орден извините за что вы там совсем одурели?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.08.2020 20:06
    0
    Доброгорский Юрий, 24.08.2020 19:52
    У Свитолиной сегодня праздник...
    - почетная гражданочка Харькова от Гепы...
    - орден за заслуги 2 степени от Зе...
    Браво!!!
    Стоп...
    А за что?
    Итоговый турнир???
    Я не против Элины, но есть куча более титулованных в менее известных видах спорта.
    Давайте их поддержим и начнем с них?
    Ну , она же только по чётным ...
    Ссылка
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