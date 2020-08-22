Даяна Ястремская – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.



В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, сразится против экс-первой ракетки мира Винус Уильямс (№65 WTA), получившей от организаторов уайлд-кард.



Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча ATP Фрэнсис Тиафо – Энди Маррей. Ориентировочное начало матча – не ранее 00:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не встречались.



В следующем раунде победительница сыграет против американки Бернарды Перы (№61 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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