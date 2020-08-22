Даяна Ястремская – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Нью-Йорке

  • 22.08.2020 20:05
  • 1410 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Винус Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

В ночь с субботы на воскресенье вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) начнет борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
 
В матче первого круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, сразится против экс-первой ракетки мира Винус Уильямс (№65 WTA), получившей от организаторов уайлд-кард.
 
Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча ATP Фрэнсис Тиафо – Энди Маррей. Ориентировочное начало матча – не ранее 00:00 по Киеву
 
Ранее девушки между собой не встречались.
 
В следующем раунде победительница сыграет против американки Бернарды Перы (№61 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.08.2020 20:19
    0
    пора вже вигравати,в кваліфікації наши всі програли в першому колі..
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 22.08.2020 20:19
    0
    пора вже вигравати,в кваліфікації наши всі програли в першому колі..
    Ссылка
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