Сестры Киченок – Кужмова / Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 22 августа, украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут борьбу в парном разряде турнира Western & Southern Open, который переехал в этом году из Цинциннати на корты теннисного центра имени Билли Джин Кинг (Нью-Йорк).

В первом раунде Люда и Надя сразятся против словацко-польского тандема Виктория Кужмова – Ига Свёнтек.

Встреча состоится первым запуском на корте №15. Начало матча в 18:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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