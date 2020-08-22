Сестры Киченок – Кужмова / Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 22 августа, украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок начнут борьбу в парном разряде турнира Western & Southern Open, который переехал в этом году из Цинциннати на корты теннисного центра имени Билли Джин Кинг (Нью-Йорк).
В первом раунде Люда и Надя сразятся против словацко-польского тандема Виктория Кужмова – Ига Свёнтек.
Встреча состоится первым запуском на корте №15. Начало матча в 18:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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