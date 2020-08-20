Трое украинок узнали соперниц на крупном турнире в Нью-Йорке

Стартует квалификационный раунд

  • 20.08.2020 09:07
  • 415 просмотров
  • 0 комментариев
Трое украинок узнали соперниц на крупном турнире в Нью-Йорке
© instagram.com. Катарина Завацька

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая узнали своих соперниц по первому раунду квалификации к основной сетке крупного турнира Western & Southern Open, который в этом году перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк.

Бондаренко сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, Козлова сразится с Лаурой Зигемунд из Германии, а Завацкой выпало сыграть с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

На турнир также заявлена украинка Даяна Ястремская.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности