Трое украинок узнали соперниц на крупном турнире в Нью-Йорке

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая узнали своих соперниц по первому раунду квалификации к основной сетке крупного турнира Western & Southern Open, который в этом году перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк.

Бондаренко сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, Козлова сразится с Лаурой Зигемунд из Германии, а Завацкой выпало сыграть с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

На турнир также заявлена украинка Даяна Ястремская.