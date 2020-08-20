Трое украинок узнали соперниц на крупном турнире в Нью-Йорке

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая узнали своих соперниц по первому раунду квалификации к основной сетке крупного турнира Western & Southern Open, который в этом году перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк.
Бондаренко сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, Козлова сразится с Лаурой Зигемунд из Германии, а Завацкой выпало сыграть с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
На турнир также заявлена украинка Даяна Ястремская.
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Источник — Большой теннис Украины
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