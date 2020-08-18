Свитолина сыграет на турнире в Риме и на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на крупные грунтовые турниры, которые пройдут в сентябре-октябре в Европе.



Лучшая украинская теннисистка появилась в предварительных заявках турнира Премьер 5 в Риме (старт 21 сентября) и Ролан Гаррос (старт 28 сентября). Эти соревнования могут стать для украинки первыми после паузы в сезоне, так как она не будет выступать на турнирах, проходящих в США.



В прошлом году Свитолина проиграла Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме, а на Ролан Гаррос дошла до третьего раунда, где уступила Гарбинье Мугурусе.

Ранее сообщалось, что Свитолина – в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.