Халеп обыграла Мертенс в финале турнира в Праге

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира в Праге. В финале Халеп обыграла бельгийскую спортсменку Элизу Мертенс.
Для победы над Мертенс Халеп хватило двух сетов — 6:2, 7:5.
Поединок длился 1 час 33 минуты.
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Источник — Sport.ua
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