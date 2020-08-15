Стаховский узнал первого соперника на челленджере в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский узнал имя соперника в первом круге турнира серии Челленджер в Чехии.

В первом круге турнира украинец сыграет против 19-летнего чеха Томаша Махача.

Победитель этого матча во втором раунде выйдет на сеянного под 8-м номером Илью Ивашко из Беларуси.

Турнир на грунте пройдет в Праге с 17 по 23 августа 2020 года.