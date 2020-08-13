Belarusians lives matter. Соболенко шокирована событиями в родной стране

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко шокирована ситуацией в родной стране и придумала новый хештег «Belarusians lives matter» (жизни белорусов важны).

«Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие! Берегите себя и своих близких, мои дорогие белорусы», – написала Соболенко в инстаграме.