Сестры Киченок сыграют на турнире в Нью-Йорке

Украинки будут вместе сражаться в парном разряде

  • 12.08.2020 16:30
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Сестры Киченок сыграют на турнире в Нью-Йорке
© WTA. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок попали в состав участниц соревнований в Нью-Йорке.
 
Также в парном стартовом листе Виктория Азаренко и София Кенин, Коко Гауфф и Кэти Макнэлли, Элис Мертес и Арина Соболенко, Кирстен Флипкенс и Элисон ван Эйтванк, Бетани Маттек-Сэндс и Чжан Шуай.
 
Соревнования в Нью-Йорке (турнир «Western & Southern Open» переехал в этом году из Цинциннати на корты теннисного центра имени Билли Джин Кинг) стартуют 21 августа.

ФОТО. Как сестры Киченок отпраздновали свой день рождения

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Источник — Большой теннис Украины

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