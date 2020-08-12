Сестры Киченок сыграют на турнире в Нью-Йорке

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок попали в состав участниц соревнований в Нью-Йорке.
Также в парном стартовом листе Виктория Азаренко и София Кенин, Коко Гауфф и Кэти Макнэлли, Элис Мертес и Арина Соболенко, Кирстен Флипкенс и Элисон ван Эйтванк, Бетани Маттек-Сэндс и Чжан Шуай.
Соревнования в Нью-Йорке (турнир «Western & Southern Open» переехал в этом году из Цинциннати на корты теннисного центра имени Билли Джин Кинг) стартуют 21 августа.
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Источник — Большой теннис Украины
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