ФОТО. Завацкая рассказала о своей личной жизни

Украинская теннисистка живет в Каннах

  • 10.08.2020 13:32
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ФОТО. Завацкая рассказала о своей личной жизни
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Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала, кто ее бойфренд и как они познакомились.

О своем парня Аллене и историю знакомства

«Мы с ним познакомились еще в 2012 году на Orange Bowl, Eddie Herr, Nike Junior (международные юниорские турниры - прим.). Общались как друзья, ездили на все турниры вместе и потом где-то в 2016 году он переехал в Канны. Тогда мы также еще общались как друзья, а потом в 2017 году начали уже встречаться, также тренировались вместе.

Заканчивать с теннисом никогда не хотела. Только когда где-то проигрывала, то первый час не хотела играть, а потом это проходит. Это больше послематчевые эмоции.

Пока себя не вижу ни в какой другой роли, кроме тенниса. Настолько я настроена на теннис и на свои мечты. Поэтому пока только он».

Полное интервью Катарины Завацкой читайте тут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally out 😍☺️

Публикация от Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love you ☺️😍

Публикация от Katarina Zavatska💛💙 (@katya_zavatska_)

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Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

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