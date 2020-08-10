ФОТО. Завацкая рассказала о своей личной жизни

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала, кто ее бойфренд и как они познакомились.
О своем парня Аллене и историю знакомства
«Мы с ним познакомились еще в 2012 году на Orange Bowl, Eddie Herr, Nike Junior (международные юниорские турниры - прим.). Общались как друзья, ездили на все турниры вместе и потом где-то в 2016 году он переехал в Канны. Тогда мы также еще общались как друзья, а потом в 2017 году начали уже встречаться, также тренировались вместе.
Заканчивать с теннисом никогда не хотела. Только когда где-то проигрывала, то первый час не хотела играть, а потом это проходит. Это больше послематчевые эмоции.
Пока себя не вижу ни в какой другой роли, кроме тенниса. Настолько я настроена на теннис и на свои мечты. Поэтому пока только он».
Полное интервью Катарины Завацкой читайте тут.
Виталий Петровский, Sport.ua
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