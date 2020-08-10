Завацкая рассказала, сколько заработала во время карантина

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала, где играла и сколько зарабатывала во время карантина из-за пандемии.

О турнирах во Франции во время карантина

«Однажды играла мини-турнир во Франции, это соревнования с призовыми. Конечно, никаких рейтинговых очков мы не получали. Просто играешь матчи, неважно выиграешь - все равно продолжаешь играть. Один турнир состоит из трех матчей и играют за каждое место. Платят 100 евро за выход на корт, за победу - 300 евро. Я играла шесть матчей, пять из них выиграла».

Полное интервью Катарины Завацкой читайте тут.