Завацкая рассказала, почему ее назвали Катарина

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала, кто решил ее назвать таких необычным именем.

Почему назвали Катарина

«У всех имена одинаковы и папа сказал, что как-то нужно назвать по-другому. Поэтому назвали Катарина и так я ею стала. В паспорте я также Катарина, но день ангела Екатерины я все же праздную. Почти все меня называют Катя».

Полное интервью Катарины Завацкой читайте тут.