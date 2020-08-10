Завацкая рассказала, почему ее назвали Катарина

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала, кто решил ее назвать таких необычным именем.
Почему назвали Катарина
«У всех имена одинаковы и папа сказал, что как-то нужно назвать по-другому. Поэтому назвали Катарина и так я ею стала. В паспорте я также Катарина, но день ангела Екатерины я все же праздную. Почти все меня называют Катя».
Полное интервью Катарины Завацкой читайте тут.
Виталий Петровский, Sport.ua
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