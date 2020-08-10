Рейтинг WTA. Костюк и Бондаренко минимально улучшили позиции

После первой недели возобновления теннисного сезона WTA обновила мировой рейтинг.

Украинская теннисистка Марта Костюк улучшила свою позицию, выйдя на 140-е место (+1). На два места свой показатель улучшила Марина Чернышева (WTA №309).

Катерина Бондаренко также поднялась на одно место и теперь занимает 349-ю строчку.

По одной позиции потеряли Катарина Завацкая (№106) и Ангелина Калинина (№145).

Другие теннисистки остались при своих позициях - Элина Свитолина (№5), Даяна Ястремская (№25), Катерина Козлова (№98).