Рейтинг WTA. Костюк и Бондаренко минимально улучшили позиции

После первой недели возобновления теннисного сезона WTA обновила мировой рейтинг.
Украинская теннисистка Марта Костюк улучшила свою позицию, выйдя на 140-е место (+1). На два места свой показатель улучшила Марина Чернышева (WTA №309).
Катерина Бондаренко также поднялась на одно место и теперь занимает 349-ю строчку.
По одной позиции потеряли Катарина Завацкая (№106) и Ангелина Калинина (№145).
Другие теннисистки остались при своих позициях - Элина Свитолина (№5), Даяна Ястремская (№25), Катерина Козлова (№98).
Источник — WTA
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