Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Сначала немного волновалась, когда играла за сборную»

Украинская теннисистка – о матчах Кубка Федерации

  • 09.08.2020 17:35
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Сначала немного волновалась, когда играла за сборную»
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в интервью Sport.ua вспомнила свой дебют за сборную Украины на Кубке Федерации в феврале текущего года в матчах против Болгарии и Хорватии:

«Это был мой дебют, все спрашивают: «Как это было?». Сначала я немного волновалась, когда тренировалась или играла. Не знаю почему, возможно, потому что давно не выступала в составе команды, пару лет. Но потом все было хорошо.

Да, я играла парные матчи, хотя я этого и не практикую. Но раньше, в детстве, я больше любила играть пару, чем одиночку. Поставили играть хотя бы пару и я этому рада. Тем более, что я играла с суперигроками: Мартой, Лесей. Поэтому я не волновалась».

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Источник — Sport.ua

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