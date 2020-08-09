Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Готовлюсь к хардовому сезону и US Open»

Украинская теннисистка – о планах на будущее

  • 09.08.2020 16:27
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Готовлюсь к хардовому сезону и US Open»
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в интервью Sport.ua рассказала о своих ближайших планах:

«Я уже снялась с турнира в Праге, потому что готовлюсь к хардовому сезону (Нью-Йорк и US Open). Знаю, что все играют, я тоже хотела. Но два года назад у меня была небольшая травма ахилла и мне не очень хорошо часто менять покрытие.

Грунт, хард, потом снова грунт, а затем хард. Хорошо, Китай уже отменили, но все равно для меня это не очень хорошо. Поэтому я готовлюсь на хард.

Я и не планировала играть турнир в Праге. Заявилась туда всякий случай, если 31 июля сказали бы, что US Open отменяют, чтобы у меня был турнир в запасе. А так US Open состоится, потому снимаюсь.

Относительно ближайших целей, то топ-100 - сейчас такая маленькая цель, потом топ-70, 50, 20 и номер один».

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Источник — Sport.ua

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