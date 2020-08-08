Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Мне оставалась 1 победа до топ-100. Потому и проиграла»

Украинская теннисистка рассказала о своей позиции в рейтинге WTA

  • 08.08.2020 17:48
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Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Мне оставалась 1 победа до топ-100. Потому и проиграла»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала, почему пока не сумели пробиться в топ-100 рейтинга WTA. Сейчас спортсменка 105-я в рейтинге.

«На турнире в Ташкенте мне оставалась одна победа до того, чтобы войти в первую сотню, поэтому я и проиграла. Это очень давило на меня, если бы я в тот вечер не заходила на всевозможные фейсбуки, может быть, все сложилось бы иначе. Но все уже знали, я сама внутренне понимала, что если я выиграю, то буду на 100 процентов в сотне, а это основа Australian Open. Очень многое в голове наложилось, и я не смогла с этим играть, выступила плохо».

«На 100-тысячника в Венгрии была похожая ситуация. Мне нужно было его выиграть, оставалось два матча. Но тогда я заболела, был гайморит. Можно сказать, что мне не повезло. Я пробовала играть, но очень плохо себя чувствовала. Знала, что если выиграю тот матч, то попаду в топ-100, на следующее утро проснулась, а у меня заложен нос и температура».

«Конечно, против таких соперниц (Данка Ковинич, (на тот момент 108 ракеткой мира) нужно хотя бы на 80-90% быть готовой физически», - сказала Завацкая.

Полное интервью спортсменки появится в воскресенье.

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Источник — Sport.ua

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