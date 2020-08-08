Прага. Цуренко и Костюк узнали соперниц в квалификации

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№139 WTA) и Марта Костюк (№141 WTA) узнали первых соперниц на грунтовом турнире международной серии WTA в Праге.
Цуренко в первом раунде отбора сыграет против четвертой сеяной Осеан Доден из Франции (№116 WTA).
Костюк на старте квалификации сразится с немкой Анной-Леной Фридсам (№106 WTA), получившей второй номер посева.
Первые матчи отборочного турнира в Праге начнутся в субботу.
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Источник — WTA
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