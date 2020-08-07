Свитолина рассказала о главной победе и поражении в своей карьере

Первая ракетка Украины рассказала о том, что что считает главной удачей и неудачей в карьере

  • 07.08.2020 12:28
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Свитолина рассказала о главной победе и поражении в своей карьере
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Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что считает наибольшим к этому моменту спортивным достижением и поделилась наибольшим поражением.

— Ваша главная победа?

— Сложно выделить какую‑то одну победу в теннисе, потому что мы играем много матчей и турниров, и все они важны. Если смотреть на все победы и достижения, тогда, конечно, это моя позиция в мировом рейтинге — третья ракетка мира и победа на итоговом турнире WTA Finals в 2018 году.

— Ваше наибольшее поражение?

— Поражение на итоговом турнире WTA Finals в прошлом году. Я была в финале и не смогла победить. Не люблю проигрывать, и такие результаты меня огорчают.

— Что вас мотивирует в вашем деле?

— Я сама ищу мотивацию. Теннисный сезон один из самых длинных в спорте, и здесь без мотивации нельзя. Тем более что практически каждую неделю случаются поражения. Читаю книги, смотрю мотивационные видео и истории людей, которые добились успехов в той или иной сфере. Все вместе это мотивирует меня на ежедневную работу. Моя мотивация — это и мои достижения, и четкое знание своих целей. Если ты недоволен позицией в рейтинге, это всегда будет тебя мотивировать двигаться вперед.

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Источник — Новое время

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