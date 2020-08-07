Даяна Ястремская – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 7 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Палермо.



В матче 1/4 финала украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, сразится против лаки-лузера Камилы Джорджи из Италии (№89 WTA).



Встреча состоится 4 запуском на центральном корте после матча Ферро – Эррани. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, результат равный.



В следующем круге победительница матча сыграет против Фионы Ферро из Франции или Сары Эррани из Италии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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