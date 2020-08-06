Стаховский - в заявке на турнир в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский попал в заявку турнира ATP Challenger Tour, который пройдет в Праге с 17-го августа.
Всего в заявке 6 представителей ATP топ-100, а лидером посева является Иржы Веселы (N65).
Этот турнир откроет четырехнедельную серию соревнований АТР Challenger Tour на кортах в Чехии (вторая неделя – Прага, далее – Острава и Простеёв).
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Источник — Большой теннис Украины
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