Ястремская уступила на старте парного разряда турнира в Палермо

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге парного разряда турнира международной серии в Палермо.
20-летняя украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару не смогла обыграть нидерландско-словенский тандем Аранча Рус / Тамара Зиданшек. Украинка и румынка уступили в трех сетах.
Аранча Рус/Тамара Зиданше - Ралука Олару/Даяна Ястремская - 7:5, 4:6, 10:8
Отметим, что Ястремская продолжает борьбу в одиночном разряде. В четверг, 6 августа, она сыграет матч второго круга против француженки Осеан Доден.
Максим Гаптар, Sport.ua
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