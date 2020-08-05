Ястремская уступила на старте парного разряда турнира в Палермо

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге парного разряда турнира международной серии в Палермо.



20-летняя украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару не смогла обыграть нидерландско-словенский тандем Аранча Рус / Тамара Зиданшек. Украинка и румынка уступили в трех сетах.

Аранча Рус/Тамара Зиданше - Ралука Олару/Даяна Ястремская - 7:5, 4:6, 10:8

Отметим, что Ястремская продолжает борьбу в одиночном разряде. В четверг, 6 августа, она сыграет матч второго круга против француженки Осеан Доден.