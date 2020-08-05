Ястремская уступила на старте парного разряда турнира в Палермо

Украинская теннисистка в паре с Ралукой Олару проиграла первый матч

  • 05.08.2020 19:18
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  • 1 комментарий
Ястремская уступила на старте парного разряда турнира в Палермо
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в первом круге парного разряда турнира международной серии в Палермо.
 
20-летняя украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару не смогла обыграть нидерландско-словенский тандем Аранча Рус / Тамара Зиданшек. Украинка и румынка уступили в трех сетах.

Аранча Рус/Тамара Зиданше - Ралука Олару/Даяна Ястремская - 7:5, 4:6, 10:8

Отметим, что Ястремская продолжает борьбу в одиночном разряде. В четверг, 6 августа, она сыграет матч второго круга против француженки Осеан Доден.

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Максим Гаптар, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    mah
      mah, 05.08.2020 19:30
    0
    Абсолютно закономерно, Даяна не играла совсем. Немного сопротивлялась только румынка Олару.
    Ссылка
    mah
      mah, 05.08.2020 19:30
    0
    Абсолютно закономерно, Даяна не играла совсем. Немного сопротивлялась только румынка Олару.
    Ссылка
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