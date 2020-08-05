Ястремская / Олару – Рус / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Палермо

  • 05.08.2020 13:48
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Ястремская / Олару – Рус / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

В среду, 5 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет борьбу в парном разряде на турнире международной серии в Палермо.
 
В матче первого круга 20-летняя украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару, посеянные под вторым номером, сразятся против нидерландско-словенского тандема Аранча Рус / Тамара Зиданшек.
 
Матч начнется в 17:00 по Киеву.
 
Победительницы встречи в 1/4 финала сыграют против итальянок Джулии Гатто-Монтиконе и Ясмине Паолини.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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