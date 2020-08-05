Ястремская / Олару – Рус / Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 5 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет борьбу в парном разряде на турнире международной серии в Палермо.



В матче первого круга 20-летняя украинка в дуэте с румынкой Ралукой Олару, посеянные под вторым номером, сразятся против нидерландско-словенского тандема Аранча Рус / Тамара Зиданшек.



Матч начнется в 17:00 по Киеву.



Победительницы встречи в 1/4 финала сыграют против итальянок Джулии Гатто-Монтиконе и Ясмине Паолини.



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.