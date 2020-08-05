ФОТО. Заезжал к бабушке. Как Раонич изменился во время карантина

Канадский теннисист набрал несколько лишних килограммов

  • 05.08.2020 12:28
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ФОТО. Заезжал к бабушке. Как Раонич изменился во время карантина
© ATP. Милош Раонич

Третья ракетка Канады Милош Раонич стал объектом многочисленных шуток, после того как аргентинец Диего Шварцман опубликовал совместное фото в инстаграме.

На снимке видно, что Раонич находится далеко не в лучшей своей форме, о чем сразу же написали теннисные фанаты.

В итоге Шварцману даже пришлось закрыть комментарии к этому посту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mraonic 👆👇🎾🔥

Публикация от Diego Schwartzman (@dieschwartzman)

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Источник — Instagram

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