ФОТО. Заезжал к бабушке. Как Раонич изменился во время карантина

Третья ракетка Канады Милош Раонич стал объектом многочисленных шуток, после того как аргентинец Диего Шварцман опубликовал совместное фото в инстаграме.

На снимке видно, что Раонич находится далеко не в лучшей своей форме, о чем сразу же написали теннисные фанаты.

В итоге Шварцману даже пришлось закрыть комментарии к этому посту.