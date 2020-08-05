ФОТО. Заезжал к бабушке. Как Раонич изменился во время карантина

Третья ракетка Канады Милош Раонич стал объектом многочисленных шуток, после того как аргентинец Диего Шварцман опубликовал совместное фото в инстаграме.
На снимке видно, что Раонич находится далеко не в лучшей своей форме, о чем сразу же написали теннисные фанаты.
В итоге Шварцману даже пришлось закрыть комментарии к этому посту.
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Источник — Instagram
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