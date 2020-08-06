Даяна Ястремская – Осеан Доден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 6 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире международной серии в Палермо.
В матче второго круга основной сетки украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, сразится против лаки-лузера Осеан Доден из Франции (№116 WTA).
Встреча состоится 4 запуском на центральном корте после матча Джорджи – Юван. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Это будет вторая встреча теннисисток, в 2017-м году украинка проиграла на 100-тысячнике ITF.
В следующем круге победительница матча сыграет против итальянки Камилы Джорджи или Кайи Юван из Словении.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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