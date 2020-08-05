Без первой ракетки мира. На US Open заявилось пятеро украинок

На US Open 2020, второй турнир Большого шлема в сезоне, заявились пятеро украинок.

Интересно, что подали заявку 9 представительниц топ-10, в том числе Элина Свитолина (WTA 5). Отсутствует в данном числе первая ракетка мира Эшли Барти. Планирует защищать титул и Бьянка Андрееску (WTA 6).

Последней напрямую в основную сетку попала Лизетт Кабрера (WTA 127). Защищенным рейтингом решили воспользоваться Вера Звонарева (WTA 78), Катерина Бондаренко (WTA 85), Вера Лапко (WTA 120) и Цветана Пиронкова (WTA 123).

Кроме Свитолиной и Бондаренко, Украину в заявочном листе представляют Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая. Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября.