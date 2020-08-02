Алена ОСТАПЕНКО: «Ехать на турниры в США слишком опасно»

Чемпионка Ролан Гаррос-2017 Алена Остапенко рассказала, почему не будет участвовать в турнирах на территории США в текущем сезоне.



«В разных странах существуют разные правила. В Европе правила были более строгими, а американские теннисистки все время тренировались.



Первый турнир пройдет в Палермо, если его не отменят. Мои планы – участвовать в Праге (неделю спустя - прим.). Американские турниры пока не входят в мои планах [в этом году], потому что ехать туда слишком опасно.



Если бы была ясность, мы бы знали, к чему готовиться. Я хочу, чтобы этот год поскорее закончился. Бывает, что турниры планируются и все начинают готовиться, но вдруг приходит информация о том, что турнир не состоится.



Я до сих пор сомневаюсь, что US Open и другие крупные турниры состоятся», – сказала Остапенко в интервью латвийской прессе.