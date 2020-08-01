ВИДЕО. Монфис зажигательно станцевал, спародировав танцора из народа

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является бойфрендом первой ракетки Украины Элины Свитолиной, зажигательно станцевал под трек Nightcrawlers - Push The Feeling On.
Судя по всему, Гаэль спародировал известного танцора из народа, который в прошлом году собирал миллионы просмотров.
Пародия Монфиса
It’s Friday then...🤪🤣🤣 pic.twitter.com/bGu9FNVn0F— Gael Monfils (@Gael_Monfils) July 31, 2020
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Источник — Twitter
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