ВИДЕО. Монфис зажигательно станцевал, спародировав танцора из народа

Французский теннисист невероятно пластичен

  • 01.08.2020 17:48
  • 614 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Монфис зажигательно станцевал, спародировав танцора из народа
© Инстаграм Элины Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является бойфрендом первой ракетки Украины Элины Свитолиной, зажигательно станцевал под трек Nightcrawlers - Push The Feeling On.

Судя по всему, Гаэль спародировал известного танцора из народа, который в прошлом году собирал миллионы просмотров.

Пародия Монфиса

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 01.08.2020 18:55
    +1
    Цей танцор з народу багатший за монфіса в 20раз
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 01.08.2020 18:28
    +1
    Это не Монфис, клоуны, это Усейн Болт!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.08.2020 17:54
    +1
    У меня эта хрень на звонке!
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 01.08.2020 18:55
    +1
    Цей танцор з народу багатший за монфіса в 20раз
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 01.08.2020 18:28
    +1
    Это не Монфис, клоуны, это Усейн Болт!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 01.08.2020 17:54
    +1
    У меня эта хрень на звонке!
    Ссылка
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