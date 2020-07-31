ФОТО. Как Свитолина отдыхает на Корсике

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина во время отпуска посетила известный средиземноморский остров — Корсику.
«Корсика, ты просто нечто», — написала Свитолина в Instagram, комментируя свежие фотографии.
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Источник — Instagram
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