На турнире, где сыграет Ястремская, теннисистка заболела коронавирусом

По информации СМИ, одна из теннисисток, которая должна принять участие в турнире WTA в Палермо, сдала позитивный тест на коронавирус.

Фамилию спортсменки не раскрывают, но сообщается, что она должна была играть в парном разряде.

Турнир в Палермо должен стартовать в ближайшую субботу с матчей квалификации, а в понедельник, 3 августа, начнутся матчи в основной сетке, в которой должна выступить Даяна Ястремская.