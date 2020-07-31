На турнире, где сыграет Ястремская, теннисистка заболела коронавирусом

По информации СМИ, одна из теннисисток, которая должна принять участие в турнире WTA в Палермо, сдала позитивный тест на коронавирус.
Фамилию спортсменки не раскрывают, но сообщается, что она должна была играть в парном разряде.
Турнир в Палермо должен стартовать в ближайшую субботу с матчей квалификации, а в понедельник, 3 августа, начнутся матчи в основной сетке, в которой должна выступить Даяна Ястремская.
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Источник — Большой теннис Украины
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