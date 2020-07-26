ВИДЕО. Свитолина зажигательно станцевала на яхте

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отдыхает в Италии неподалеку от города Портофино.
«Воскресенье — для танцев», — прокомментировала Элина в Instagram свой зажигательный танец на борту яхты.
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Источник — Instagram
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