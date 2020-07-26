Пять лет назад Цуренко выиграла первый турнир WTA в карьере

26 июля 2015 года украинская теннисистка Леся Цуренко в Стамбуле выиграла дебютный титул на турнирах WTA.

Благодаря этому успеху, украинка тогда впервые поднялась в топ-50 мирового рейтинга.

Парный разряд на том турнире выиграла Элина Свитолина.

Стамбул. Финал

Леся Цуренко (Украина) – Урсула Радванська (Польша) – 7:5, 6:1.

Отметим, что на данный момент на счету Цуренко уже четыре выигранных титула WTA.