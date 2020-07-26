Пять лет назад Цуренко выиграла первый турнир WTA в карьере

Украинка добыла победу на соревнованиях в Стамбуле

  • 26.07.2020 11:35
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Пять лет назад Цуренко выиграла первый турнир WTA в карьере
© WTA. Урсула Радванська и Леся Цуренко

26 июля 2015 года украинская теннисистка Леся Цуренко в Стамбуле выиграла дебютный титул на турнирах WTA

Благодаря этому успеху, украинка тогда впервые поднялась в топ-50 мирового рейтинга.

Парный разряд на том турнире выиграла Элина Свитолина.

Стамбул. Финал 
Леся Цуренко (Украина) – Урсула Радванська (Польша) – 7:5, 6:1.

Отметим, что на данный момент на счету Цуренко уже четыре выигранных титула WTA.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.07.2020 12:01
    0
    В неї хіба їх два було????
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.07.2020 12:01
    0
    В неї хіба їх два було????
    Ссылка
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