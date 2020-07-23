СТАХОВСКИЙ: Если посмотреть достижения Луческу после Шахтера, вопросов нет

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал назначение экс-наставника донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».
«Трудно комментировать, я не футбольный эксперт. Я болельщик «Динамо» и понимаю настроение в лагере наших фанатов.
Мирча Луческу вел «Шахтер» против «Динамо» и постоянно высказывался не очень положительно о киевском клубе. И сейчас его назначают...
Если смотреть, чего он достиг после ухода из Шахтера, то я думаю, что больше никаких вопросов нет», - сказал Стаховский.
Владимир КЛЕПАЧ
Источник — Sport.ua
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