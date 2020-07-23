СТАХОВСКИЙ: Если посмотреть достижения Луческу после Шахтера, вопросов нет

Украинский теннисист – о назначении экс-наставника «Шахтера» на пост главного тренера «Динамо»

  • 23.07.2020 18:00
  • 1851 просмотр
  • 1 комментарий
СТАХОВСКИЙ: Если посмотреть достижения Луческу после Шахтера, вопросов нет
© БТУ. Сергей Стаховский

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал назначение экс-наставника донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

«Трудно комментировать, я не футбольный эксперт. Я болельщик «Динамо» и понимаю настроение в лагере наших фанатов.

Мирча Луческу вел «Шахтер» против «Динамо» и постоянно высказывался не очень положительно о киевском клубе. И сейчас его назначают...

Если смотреть, чего он достиг после ухода из Шахтера, то я думаю, что больше никаких вопросов нет», - сказал Стаховский.

Владимир КЛЕПАЧ

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    © «УАФ – М а ф і я!»
    online
      © «УАФ – М а ф і я!», 23.07.2020 18:16
    0
    А чего достиг Хацик и Лёсык? Только не нужно вспоминать его первый приход, тогда еще была команда Лобановского
    Ссылка
    © «УАФ – М а ф і я!»
    online
      © «УАФ – М а ф і я!», 23.07.2020 18:16
    0
    А чего достиг Хацик и Лёсык? Только не нужно вспоминать его первый приход, тогда еще была команда Лобановского
    Ссылка
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