Илья МАРЧЕНКО: «Наверное, Луческу все еще мечтает сыграть на Донбасс Арене»

Известный украинский теннисист Илья Марченко, который является болельщиком донецкого «Шахтера», прокомментировал назначение экс-наставника «горняков» Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

«Я, так как сам спортсмен, совершенно спокойно отношусь к этому назначению. Если Луческу научит киевлян покупать и продавать бразильцев, как это делает Шахтер, то чемпионат может снова стать интересным. Но я думаю, что у него в Динамо будет намного меньше свободы.

Слабое Динамо не выгодно никому, в том числе и Шахтеру. Как тренера, мне кажется, бояться его не стоит. Поживем – увидим. Наверное, Мистер все еще мечтает сыграть на «Донбасс Арене», - сказал Луческу.

Владимир КЛЕПАЧ