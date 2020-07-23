Илья МАРЧЕНКО: «Наверное, Луческу все еще мечтает сыграть на Донбасс Арене»

Украинский теннисист – о назначении экс-наставника «Шахтера» на пост главного тренера «Динамо»

  • 23.07.2020 15:50
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Илья МАРЧЕНКО: «Наверное, Луческу все еще мечтает сыграть на Донбасс Арене»
© ATP. Илья Марченко

Известный украинский теннисист Илья Марченко, который является болельщиком донецкого «Шахтера», прокомментировал назначение экс-наставника «горняков» Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

«Я, так как сам спортсмен, совершенно спокойно отношусь к этому назначению.  Если Луческу научит киевлян покупать и продавать бразильцев, как это делает Шахтер, то чемпионат может снова стать интересным. Но я думаю, что у него в Динамо будет намного меньше свободы. 

Слабое Динамо не выгодно никому, в том числе и Шахтеру. Как тренера, мне кажется, бояться его не стоит. Поживем – увидим. Наверное, Мистер все еще мечтает сыграть на «Донбасс Арене», - сказал Луческу.

Владимир КЛЕПАЧ

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Источник — Sport.ua

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