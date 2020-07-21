Рестарт сезона в мужском теннисе снова откладывается

Сезон в мужском теннисе планировали возобновить 14 августа турниром АТР в Вашингтоне. Однако, судя по всему, рестарт сезона снова откладывается.
Американские СМИ сообщают о том, что турнир в Вашингтоне планируют отменить. При этом АТР не планирует заменять турнир каким-то другим.
Теперь возобновление сезона в АТР туре переносится на 22 августа, когда должен стартовать Мастерс «Western & Southern Open», который временно перенесли в Нью-Йорк.
Однако теперь проведение этого турнира, как и US Open-2020, также под большим вопросом.
Источник — Twitter
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