Рестарт сезона в мужском теннисе снова откладывается

Сезон в мужском теннисе планировали возобновить 14 августа турниром АТР в Вашингтоне. Однако, судя по всему, рестарт сезона снова откладывается.

Американские СМИ сообщают о том, что турнир в Вашингтоне планируют отменить. При этом АТР не планирует заменять турнир каким-то другим.

Теперь возобновление сезона в АТР туре переносится на 22 августа, когда должен стартовать Мастерс «Western & Southern Open», который временно перенесли в Нью-Йорк.

Однако теперь проведение этого турнира, как и US Open-2020, также под большим вопросом.