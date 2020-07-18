Костюк подписала контракт с американской компанией IMG

Американская менеджерская компания IMG объявила о начале сотрудничества с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
В сообщении агентства говорится: «Сердечно приветствуем самого нового члена семьи IMG Tennis Марту Костюк».
Ранее Костюк работала с агентством S.A.M и хорватским экс-теннисистом Иваном Любичичем.
Среди клиентов IMG Tennis – известные теннисистки Наоми Осака, Гарбинье Мугуруса, Наоми Осака, сестры Уильямс, Мария Шарапова.
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