Костюк подписала контракт с американской компанией IMG

Ранее Костюк работала с агентством S.A.M и хорватом Иваном Любичичем

  • 18.07.2020 01:25
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Костюк подписала контракт с американской компанией IMG
© Twitter. Марта Костюк

Американская менеджерская компания IMG объявила о начале сотрудничества с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

В сообщении агентства говорится: «Сердечно приветствуем самого нового члена семьи IMG Tennis Марту Костюк».

Ранее Костюк работала с агентством S.A.M и хорватским экс-теннисистом Иваном Любичичем.

Среди клиентов IMG Tennis – известные теннисистки Наоми Осака, Гарбинье Мугуруса, Наоми Осака, сестры Уильямс, Мария Шарапова.

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