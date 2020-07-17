Синякова проиграла 13-летней теннисистке на выставочном турнире

13-летняя чешка Бренда Фругвиртова обыграла 54-ю ракетку мира Катерину Синякову на выставочных соревнованиях в Простееве. Матч завершился со счетом 7:6(5), 6:1 в пользу юной теннисистки.

Отметим, что Фругвиртова пока не имеет юниорского рейтинга ITF, однако занимает 24-е место в рейтинге Tennis Europe среди теннисисток до 14 лет.

Синякова, в свою очередь, в прошлом году была первой ракеткой мира в парном рейтинге. Днём ранее она проиграла ещё одной юниорке - 17-летней Дарье Видмановой, занимающей 40-е место в юниорском рейтинге ITF.