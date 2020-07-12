Марта КОСТЮК: «Некорректно ехать в Россию, когда идут боевые действия»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своей патриотичной позиции:

«Никогда не хотела менять гражданство. Считаю, такой шаг неверным в жизни, особенно, если ты известный человек или можешь потенциально им стать и представлять страну в мире. Не хочу осуждать действия других, поэтому говорю за себя. Если говорить о матче в России, то могу сказать, что такие поездки подвергаются большой критике со стороны болельщиков.

Меня волнует то, что делается в Украине. Некорректно ехать на соревнования в Россию, когда у нас с ними идут боевые действия. Патриотизм – позиция души, когда безразлично, что говорят другие. Я всегда буду придерживаться собственного мнения. К сожалению, у нас много «патриотов» на словах, но не на деле».