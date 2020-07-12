Марта КОСТЮК: «Некорректно ехать в Россию, когда идут боевые действия»

Украинская теннисистка рассказала о своей патриотичной позиции

  • 12.07.2020 19:59
  • 591 просмотр
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Некорректно ехать в Россию, когда идут боевые действия»
© Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своей патриотичной позиции:

«Никогда не хотела менять гражданство. Считаю, такой шаг неверным в жизни, особенно, если ты известный человек или можешь потенциально им стать и представлять страну в мире. Не хочу осуждать действия других, поэтому говорю за себя. Если говорить о матче в России, то могу сказать, что такие поездки подвергаются большой критике со стороны болельщиков.

Меня волнует то, что делается в Украине. Некорректно ехать на соревнования в Россию, когда у нас с ними идут боевые действия. Патриотизм – позиция души, когда безразлично, что говорят другие. Я всегда буду придерживаться собственного мнения. К сожалению, у нас много «патриотов» на словах, но не на деле».

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Источник — 24 канал

(5 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 12.07.2020 20:22
    +3
    та ладно, он "кормильцы" - не брезгуют, а безмозглые жертвы совка вообще считают диких кацов "братьями"...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.07.2020 20:22
    +3
    та ладно, он "кормильцы" - не брезгуют, а безмозглые жертвы совка вообще считают диких кацов "братьями"...
    Ссылка
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