Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хочу вернуться в первую сотню рейтинга»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своих амбициях:

«Мне хочется вернуться в первую сотню рейтинга. На стадии непонятного календаря сделать это будет трудно, потому что я не знаю, сколько будет соревнований, в которых я смогу участвовать, куда я смогу поехать.

Пока я держу себя в спортивной форме, чтобы я был конкурентоспособен, но я не на топе своей формы. С понедельника нужно начинать уже нормально работать, тренироваться».