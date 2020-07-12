Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хочу вернуться в первую сотню рейтинга»

Украинский теннисист – о своих планах на будущее

  • 12.07.2020 15:31
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хочу вернуться в первую сотню рейтинга»
© ATP. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своих амбициях:

«Мне хочется вернуться в первую сотню рейтинга. На стадии непонятного календаря сделать это будет трудно, потому что я не знаю, сколько будет соревнований, в которых я смогу участвовать, куда я смогу поехать.

Пока я держу себя в спортивной форме, чтобы я был конкурентоспособен, но я не на топе своей формы. С понедельника нужно начинать уже нормально работать, тренироваться».

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Источник — Большой теннис Украины

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