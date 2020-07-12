Марта КОСТЮК: «Мне кажется, что ни одному человеку не интересна моя жизнь»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему ей нравится играть с более опытными теннисистками, а также призналась, что не хотела бы быть блоггером.

- Как рядом выступать с такими опытными теннисистками, как Элина Свитолина и Леся Цуренко?

- На самом деле, это очень классный опыт. Тот момент, когда можешь быть с ними в дружеских отношениях, попросить совет, а также можно брать с них пример. Девушки многого добились в жизни и спорте. Мне интересно, как им удалось это сделать. Классно выступать с такими теннисистками, которые достигли таких высот в теннисе.

- Бывает такое, что Вы - самая молодая участница турнира. Чувствуется недооценка со стороны соперниц?

- Возможно, когда начинала свои выступления в Австралии, соперницы могли меня недооценивать. Но это все происходило вследствие того, что они не знали моего стиля игры. Со временем другие теннисистки стали все более серьезно изучать и настраиваться на поединок против меня.

- Не хотели бы начать вести свой блог?

- Никогда не понимала людей, которые ведут собственные блоги. Как они показывают свою жизнь, что вызвало бы интерес со стороны других. Мне кажется, что ни одному человеку не интересна мою жизнь. Не выставляют фото или видео, которые связаны с теннисом. Это моя работа и то сокровенное, что хочется оставить при себе. Конечно, могу закинуть пост, где будет видно, что занимаюсь теннисом, но такие фото у меня крайне редко. После неудачных выступлений можно именно под такими видео прочитать много критики в свою сторону. Не могу сказать, что она меня сильно задевает. Читаю все комментарии и сообщения, которые мне присылают.

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