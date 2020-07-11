СТАХОВСКИЙ: «Если смотреть российские каналы, то в Украине только фашисты»

Украинский теннисист рассказал про информационную войну со стороны России

  • 11.07.2020 23:25
  • 201 просмотр
  • 1 комментарий
СТАХОВСКИЙ: «Если смотреть российские каналы, то в Украине только фашисты»
© Радио НВ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал про свое видение информационной войны между Россией и Украиной:

«Конфликт в 2014–16 годах был очень хорошо освещен в иностранных медиа, серьезных изданиях: и Financial Times, и New York Times. И в локальных медиа: словацких, чешских. Но с того времени начался спад, потому что люди привыкли – где-то есть новый конфликт, какие-то другие проблемы. Очень трудно поддерживать их интерес к конфликту, который длится уже 6 лет.

Я могу сказать: еще до конфликта Россия сделала хороший маркетинговый ход. В очень многих отелях мира есть Первый канал и РТР. Когда вы пытаетесь что-то продвинуть, то русскоязычная аудитория, если даже не пророссийская, она смотрит на это.

Скажу по-другому: если бы у меня не было доступа ни к какой информации, и я бы смотрел только российские каналы, будучи украинцем и сидя в Будапеште, то даже я бы сломался и подумал, что у нас тут какие-то фашисты. Настолько много этой информации, реально ужасной, что думаешь: нереально это даже придумать. Информационную войну мы проигрывали. К счастью, есть люди, которые работают за границей и деньги их не интересуют».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Новое время

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 11.07.2020 23:29
    0
    А украинцам пофиг на путинских фашистов.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 11.07.2020 23:29
    0
    А украинцам пофиг на путинских фашистов.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности