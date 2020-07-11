СТАХОВСКИЙ: «Если смотреть российские каналы, то в Украине только фашисты»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал про свое видение информационной войны между Россией и Украиной:

«Конфликт в 2014–16 годах был очень хорошо освещен в иностранных медиа, серьезных изданиях: и Financial Times, и New York Times. И в локальных медиа: словацких, чешских. Но с того времени начался спад, потому что люди привыкли – где-то есть новый конфликт, какие-то другие проблемы. Очень трудно поддерживать их интерес к конфликту, который длится уже 6 лет.

Я могу сказать: еще до конфликта Россия сделала хороший маркетинговый ход. В очень многих отелях мира есть Первый канал и РТР. Когда вы пытаетесь что-то продвинуть, то русскоязычная аудитория, если даже не пророссийская, она смотрит на это.

Скажу по-другому: если бы у меня не было доступа ни к какой информации, и я бы смотрел только российские каналы, будучи украинцем и сидя в Будапеште, то даже я бы сломался и подумал, что у нас тут какие-то фашисты. Настолько много этой информации, реально ужасной, что думаешь: нереально это даже придумать. Информационную войну мы проигрывали. К счастью, есть люди, которые работают за границей и деньги их не интересуют».