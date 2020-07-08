Новак ДЖОКОВИЧ: «Началась охота на ведьм. Злая критика в мою сторону»

Сербского спортсмена критикуют за организацию турнира

  • 08.07.2020 20:28
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Новак ДЖОКОВИЧ: «Началась охота на ведьм. Злая критика в мою сторону»
© Reuters

Ранее известный сербский теннисист Новак Джокович организовал выставочный турнир Adria Tour, однако многих возмутили слабые правила безопасности касаемо коронавируса.

Спортсмены не придерживались социальной дистанции, а также устраивали вечеринки. В итоге ряд игроков, включая Джоковича, подхватили коронавирус, а самого спортсмена обвиняют в халатном отношении к пандемии.

«Началась какая-то охота на ведьм. Какая--то злая критика постоянно в мою сторону. И это не просто критика, а желание найти одного виновного, кого-то известного».

«Я просто хотел организовать турнир для спортсменов, которым не хватает практики. Мы все делали по закону, но свои уроки я выучил», - сказал Джокович.

Кроме того, Новак не подтвердил, что поедет на US Open в конце лета.

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Источник — Reuters

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