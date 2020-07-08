Александр РЫБКА: «Клуб против моего возвращения в Украину»

33-летний украинский вратарь азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка рассказал, что клуб не отпускает его в Украину, несмотря на затянувшийся карантин.

— В Украину вернуться нет возможности?

— Возможность улететь в Украину есть на чартерном рейсе. Но наш клуб категорически против, у меня еще год действует контракт с клубом. Если уеду, потом будет проблематично вернуться назад. Пока ситуация так выглядит. Возможно, позже что-то поменяется.

— В связи с сложившейся ситуацией, финансовые условия вашего контракта выполняются?

— Никто ничего не говорил, не обсуждали эти вопросы. Насколько я знаю, никаких изменений в этом вопросе не предвидится. Что прописано в контрактах, так и будет.