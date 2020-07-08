Вячеслав ШАРПАР: «У Ворсклы есть шансы. Динамо не в лучшем состоянии»

Специалист поделился ожиданиями от финала Кубка Украины

  • 08.07.2020 04:31
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Вячеслав ШАРПАР: «У Ворсклы есть шансы. Динамо не в лучшем состоянии»
© ФК Ворскла. Вячеслав Шарпар

33-летний украинский полузащитник латвийской «Риги» Вячеслав Шарпар поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой».

«Я желаю полтавчанам только успеха в этом поединке, буду за них переживать. Там много ребят, с которыми я играл. Шансы у «Ворсклы» есть, довольно неплохие. Чемпионат ворскляне провалили, но зато одной победой можно реабилитироваться и сразу попасть в групповой раунд Лиги Европы. «Динамо» сейчас не в лучшем состоянии, поэтому соперничать с «бело-синими» можно на равных», — уверен футболист.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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