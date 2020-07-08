КАРИКАТУРА ДНЯ. Как выглядел бы гибрид Роналду и Месси

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над вечными спорами о том, кто лучший футболист мира — 35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду или 33-летний аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси.

Момани «собрал» из двух футболистов одного.

«Настоящий GOAT (Greatest Of All Time, лучший во все времена — прим. ред.). Гибрид Роналду и Месси», — прокомментировал Момани свою новую работу.