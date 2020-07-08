Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Кубок — возможность реабилитироваться для Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Езерский поделился ожиданиями от предстоящего поединка между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой» в рамках финала Кубка Украины.

- Украшением любого финала, тем более финала Кубка Украины, являются болельщики и та атмосфера, которая царит на стадионе. Жаль, что этого не будет, а две команды, которые встретятся в финале, заслужили своей игрой бороться за Кубок. Ожидаю яркого футбола. Фаворит в этой встрече - «Динамо», но и «Ворскла» уже показывала в осенних играх, что они могут достойно играть с нашими грандами. Будет довольно интересно. Кубковые игры - непредсказуемы. Команды Первой и Второй Лиги могут одержать положительные результаты.

- Не повлияет ли на зрелищность отсутствие болельщиков?

- Болельщики - стимул отдаваться на полную, играть еще лучше. Уверен, что и «Ворсклу» поддержать приехало бы большое количество фанов и киевское «Динамо» всегда поддерживают. Конечно, без болельщиков будет не тот финал, но две команды будут стараться завоевать Кубок Украины.

- Удастся ли динамовцам переключиться с двух поражений подряд в чемпионате на матч с «Ворсклой»?

- Игроки киевского «Динамо» достаточно опытные. Кубок - возможность для динамовцев реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в чемпионате и получить один из трофеев. Мы привыкли, что «бело-синие» борются за все звания, которые только можно и перед командой стоят максимальные задачи. В то же время «Ворскла» - амбициозная и молодые игроки вливаются в команду. Они также захотят попасть в историю клуба.

- Восстановились после повреждений Виталий Миколенко, Денис Попов и Виктор Цыганков, также в Харьков отправился Никита Бурда, который не играл за первую команду «Динамо» с 22 сентября прошлого года. Ожидаете ли их появление в стартовом составе?

- Мне кажется, что Алексей Михайличенко дал возможность некоторым игрокам проявить себя, чтобы основные игроки подготовились к финалу Кубка. Хорошая конкуренция - всегда хорошо, есть кем заменить футболистов в случае повреждений.

- Кто выйдет победителем в этом противостоянии?

- Посмотрим на 93-й или 95-й минуте. «Динамо» - фаворит и более опытная команда с качественными игроками, но «Ворскла» показала, что может достойно противостоять нашим лидерам в чемпионате Украины - тем интереснее будет смотреть.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.